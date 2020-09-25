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Назван основной показатель для оценки второй волны коронавируса

Иван Линдеманн
07:16 25.09.2020
Необходимо исходить из соотношения между двумя цифрами: числом выздоровевших и числом заболевших.
Назван основной показатель для оценки второй волны коронавируса
© Фото: Xinhua, Globallookpress

Говорить о второй волне коронавируса в России некорректно. Ситуацию нужно оценивать объективно. Именно поэтому необходимо исходить из соотношения между двумя цифрами: числом выздоровевших и числом заболевших. Об этом сообщила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

«В Москве количество выписанных стабильно превышает количество госпитализированных и выявленных. И это очень хорошая динамика», - заявила она в беседе с РБК.

При  этом Попович отметила,  что в других регионах ситуация иная. Но этот осенний рост числа заразившихся COVID-19, по ее мнению, нельзя назвать второй волной.

«Есть ощущение того, что сошедшая на малозаметный уровень выявляемости ситуация вдруг опять резко идет по экспоненте. Формальных признаков наступление волны нет, есть просто разница между прошедшим периодом и новым периодом», - объяснила Попович.

В том, что в РФ нет второй волны, уверен и вирусолог Анатолий Альтштейн. Он отметил, что рост заболеваемости идет, но еще не завершилась первая волна.

О том, что в Москве фиксируется рост числа инфицированных, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация осложняется.

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