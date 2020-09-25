Медведь против блогера: на Сахалине хищник сбил снимавший его беспилотник

Житель Сахалина Сергей Любаченко опубликовал на своей странице в Instagram видео, главным героем которого стал медведь.

Мужчина снимал хищника с беспилотника. На кадрах видно, как мультикоптер подлетел к зверю на максимально близкое расстояние. Медведю, судя по всему, это не понравилось и он попытался сбить камеру лапой.

Сахалинец отметил, что косолапому удалось задеть гаджет и немного повредить.

«Как не скормить дрон медведю? Откровенно говоря, я сам не знаю. Иначе дрон, на который снято это видео, был бы цел», - написал мужчина.

Снятое видео вызвало восхищение у аудитории, тем более, пока хищник боролся с камерой, на его еду позарились чайки.