Медведь против блогера: на Сахалине хищник сбил снимавший его беспилотник
Житель Сахалина Сергей Любаченко опубликовал на своей странице в Instagram видео, главным героем которого стал медведь.
Мужчина снимал хищника с беспилотника. На кадрах видно, как мультикоптер подлетел к зверю на максимально близкое расстояние. Медведю, судя по всему, это не понравилось и он попытался сбить камеру лапой.
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Как не скормить дрон медведю? Откровенно говоря, я сам не знаю. Иначе, дрон, на который снято это видео, был бы цел. Но стоит знать чего можно ждать от бурых медведей: 1. Его скорость в рывке может достигать до 56 км/ч, это сравнимо со скоростью беговой лошади; 2. Когти у него вырастают до 10 см, это как палец человека и они их используют в первую очередь для рытья земли и сбора ягод; 3. Передней лапой взрослый медведь способен перебить хребет, вырвать ребра или сломать кости черепа лосю; 4. Кроме того, они являются обладателем челюсти мощностью до 230 кг и обонянием в семь раз сильнее чем у ищейки и этот список можно продолжать. Есть ли шанс у дрона при встрече с медведем?
Сахалинец отметил, что косолапому удалось задеть гаджет и немного повредить.
«Как не скормить дрон медведю? Откровенно говоря, я сам не знаю. Иначе дрон, на который снято это видео, был бы цел», - написал мужчина.
Снятое видео вызвало восхищение у аудитории, тем более, пока хищник боролся с камерой, на его еду позарились чайки.