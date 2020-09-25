Эксперт раскрыл секреты хранения продуктов в морозилке

У многих потребителей сложилось неправильное мнение, что продукты в морозильной камере можно хранить сколько угодно по времени, но это не так. Об этом предупредил эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын.

По его мнению, заморозка продуктов в домашних условиях менее качественная, чем профессиональная. Поэтому дома морозилку лучше использовать только для хранения продуктов.

«Профессиональное оборудование делает шоковую заморозку, тем самым не портит качество и структуру продукта. Домашнюю морозилку лучше использовать, чтобы сохранить пельмени, вареники, слоеное тесто, замороженные овощи или ягоды», – рассказал радио Sputnik эксперт.

Он добавил, что особенно внимательно стоит относиться к заморозке мяса. В этом процессе нужно соблюдать определенные правила. Лучше всего мясные продукты замораживать в вакуумных пакетах или zip-lock, которые можно запечатать.

«Если пакет порвался, происходит обезвоживание продукта, мясо сохнет, это сильно влияет на текстуру. Некоторые срезают заветренный кусок, кто-то использует на бульон, но лучше быть осторожным с такими продуктами», – считает Синицын.

Шеф-повар порекомендовал проводить ревизию морозилки каждые три месяца. У многих хозяек в морозильной камере могут храниться мясные или рыбные заготовки прошлогодней давности. По мнению Синицына, такие продукты небезопасны, так как даже при минусовой температуре бактерии могут размножаться.