Поезд на вес золота: в Забайкалье задержали состав с десятками килограммов драгоценного металла

Сотрудники российской таможни в Забайкалье остановили драгоценный поезд. Оперативники ФСБ обнаружили в нем контрабандный груз золота почти на 150 миллионов рублей.

Золото находилось в слитках, которые пытались вывезти в Китай машинисты товарного состава. Всего в специально оборудованном тайнике были спрятаны 37 килограммов редкого металла.

Груз задержали, как и команду поезда. Теперь всем подозреваемым грозит до семи лет тюрьмы. Также следствию предстоит найти отправителя драгоценного метала и организатора этого канала контрабанды.