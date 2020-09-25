Поезд на вес золота: в Забайкалье задержали состав с десятками килограммов драгоценного металла
Предварительная стоимость 37 килограммов контрабандного золота составляет около 150 миллионов рублей.
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Сотрудники российской таможни в Забайкалье остановили драгоценный поезд. Оперативники ФСБ обнаружили в нем контрабандный груз золота почти на 150 миллионов рублей.
Золото находилось в слитках, которые пытались вывезти в Китай машинисты товарного состава. Всего в специально оборудованном тайнике были спрятаны 37 килограммов редкого металла.
Груз задержали, как и команду поезда. Теперь всем подозреваемым грозит до семи лет тюрьмы. Также следствию предстоит найти отправителя драгоценного метала и организатора этого канала контрабанды.