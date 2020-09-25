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Глас народа: сможет ли случайно победившая на выборах под Костромой уборщица возглавить поселок

Ян Брацкий
Алексей Кошкин
04:54 25.09.2020
На момент выборов победивший кандидат Марина Удгодская работала на должности уборщицы служебных помещений в администрации Повалихинского сельского поселения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виктор Толочко РИА Новости

Одержавшая победу на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области уборщица Марина Удгодская готовится к вступлению в должностью. Это произойдет 1 октября.

Женщина сумела обойти действующего главу с огромным преимуществом. По данным СМИ, Удгодская рассказала, что выступала в качестве «технического кандидата» - для создания массовости на выборах. Однако решение жителей поселка она приняла с хорошим чувством.

На момент выборов женщина работала уборщицей административных кабинетов - на этом ее политический опыт заканчивался. Однако, судя по всему, односельчане разглядели в ней потенциал и отдали большинство своих голосов.

«Марина Удгодская уведомлена нами о том, что избрана главой администрации Повалихинского сельского поселения и первого октября, на десятый день после опубликования результатов выборов, она должна вступить в должность. Информации о том, что она не собирается быть главой поселения, у нас нет», - рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Чухломского района Елена Осипова.

В Центризбиркоме Российской Федерации также прокомментировали выборы, на которых победила уборщица. В ЦИК не видят поводов для непризнания результатов голосования в Костромской области.

«Я не вижу никаких нарушений. Документы у нее приняли, как у кандидата, выборы прошли, голоса посчитали, она выиграла. Никаких жалоб к нам не поступало, следовательно процедурных или иных нарушений не допущено», - сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Согласно данным территориальной избирательной комиссии, кандидата Удгодскую выдвинуло областное отделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Если вчерашняя уборщица не захочет менять ведро и швабру на кресло поселкового главы, то по закону она может отказаться от нее, добавила Елена Осипова. В таком случае будут назначены новые выборы.

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