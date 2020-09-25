В США казнили первого афроамериканца после отмены 17-летнего моратория на смертную казнь на федеральном уровне. Об этом сообщает телеканал WTHI.

Кристофер Виалва был приговорен к высшей мере наказания за убийство молодой супружеской пары христианских активистов в 1999 году в Техасе. Смертный приговор был приведен в исполнение в тюрьме Терре-Хот (штат Индиана) при помощи специальной инъекции.

Летом этого года американский Верховный суд постановил, что первые за 17 лет казни в федеральных тюрьмах Соединенных Штатов могут быть исполнены, отменив задержку, которая была предписана судом низшей инстанции. Виалва стал седьмым осужденным, казненным после отмены ограничения.

Стоит отметить, что восстановление федеральной смертной казни имеет символическое значение для США, поскольку в стране абсолютное большинство казней проходят в юрисдикции отдельных штатов, но не федеральных властей.