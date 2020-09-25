Археологи обнаружили на территории Германии загадочную гробницу

Археологи обнаружили в Германии таинственную могилу, возраст которой превышает 1,5 тысячи лет. Предположительно, захоронение принадлежит знатному человеку. По оценке ученых, гробница появилась во времена Великого переселения народов и является важнейшей находкой за последние 40 лет.

В центре захоронения ученые обнаружили бронзовый котел, предположительно с прахом умершего, пишет Daily Mail. Вокруг этого котла находились скелеты шести женщин. Скорее всего это были наложницы или жены покойного представителя знати.

В древности люди верили, что в загробной жизни усопшему понадобится тоже самое, что и в мире живых. Поэтому в могилу с ним отправляли посуду, деньги, оружие, а также жен или слуг. Мнение последних не учитывалось.

В гробнице также было найдено большое количество костей животных, включая лошадей, коров и собак. Рядом обнаружены еще 60 аналогичных захоронений, которые появились между 480 и 530 годами нашей эры после падения Римской империи. Сейчас на месте находки работает международная группа ученых, которым предстоит установить все подробности.