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СМИ: Греция готова восстановить полное авиасообщение с Россией

Ян Брацкий
03:04 25.09.2020
Ожидается, что от российской стороны рейсы будет совершать «Аэрофлот» и не чаще одного раза в неделю.
СМИ: Греция готова восстановить полное авиасообщение с Россией
© Фото: Julian Stratenschulte, globallookpress

Власти Греции заявили о готовности восстановить авиасообщение с Россией в полном объеме с 1 октября. На днях российская сторона получила от официальных Афин специальное письмо, в котором говорится о согласии на возобновление перелетов.

Окончательное решение остается за российским правительством. Греческое небо для авиакомпаний откроют только при условии подписания премьер-министром Михаилом Мишустиным соответствующего распоряжения, пишут «Известия».

В настоящее время, по информации издания, рассматривается вариант усеченного восстановления перелетов, не чаще одного раза в неделю.

Учитывая тот факт, что туристический сезон практически закончен, специалисты не ожидают высокого пассажиропотока на маршруте Москва-Афины.

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