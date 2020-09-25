СМИ: Греция готова восстановить полное авиасообщение с Россией
Ожидается, что от российской стороны рейсы будет совершать «Аэрофлот» и не чаще одного раза в неделю.
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Власти Греции заявили о готовности восстановить авиасообщение с Россией в полном объеме с 1 октября. На днях российская сторона получила от официальных Афин специальное письмо, в котором говорится о согласии на возобновление перелетов.
Окончательное решение остается за российским правительством. Греческое небо для авиакомпаний откроют только при условии подписания премьер-министром Михаилом Мишустиным соответствующего распоряжения, пишут «Известия».
В настоящее время, по информации издания, рассматривается вариант усеченного восстановления перелетов, не чаще одного раза в неделю.
Учитывая тот факт, что туристический сезон практически закончен, специалисты не ожидают высокого пассажиропотока на маршруте Москва-Афины.