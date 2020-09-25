СМИ: Греция готова восстановить полное авиасообщение с Россией

Власти Греции заявили о готовности восстановить авиасообщение с Россией в полном объеме с 1 октября. На днях российская сторона получила от официальных Афин специальное письмо, в котором говорится о согласии на возобновление перелетов.

Окончательное решение остается за российским правительством. Греческое небо для авиакомпаний откроют только при условии подписания премьер-министром Михаилом Мишустиным соответствующего распоряжения, пишут «Известия».

В настоящее время, по информации издания, рассматривается вариант усеченного восстановления перелетов, не чаще одного раза в неделю.

Учитывая тот факт, что туристический сезон практически закончен, специалисты не ожидают высокого пассажиропотока на маршруте Москва-Афины.