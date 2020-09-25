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«Он вышел из тюрьмы недавно»: соседи рассказали о возможном убийце девочки в Нижегородской области

Роман Захаров
03:38 25.09.2020
По мнению соседки по имени Галина, возможный преступник отомстил матери убитой за то, что она не стала с ним сожительствовать.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Нижегородской области девятилетняя школьница, которая пропала накануне, найдена мертвой. Тело ребенка со следами насильственной смерти обнаружили в поселке Неклюдово, в кустах, рядом с остановкой автобуса. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Об исчезновении девочки стало известно вечером. Сразу же была организована поисковая операция. В ней участвовали несколько десятков человек - волонтеры и местные жители.

Судя по записям с камер наружного наблюдения, какое-то время убитая под Нижним Новгородом школьница находилась с неким мужчиной, с которым, скорее всего, была знакома. Главный подозреваемый - бывший сожитель матери, недавно вернувшийся из мест лишения свободы. По словам местных жителей, после расставания с ней он угрожал семье расправой.

Последний раз его видели около магазина, где он покупал спиртное. Ранее мужчина был судим за грабеж и разбой.

«Она (мать убитой - прим. ред.) жила с тюремщиком, он только вышел из тюрьмы. Говорил, что отомстит ей за то, что жить с ним не стала. Она с ним жила всего два месяца», - рассказала женщина, представившаяся Галиной.

Также соседка предположила, что возможный убийца поджидал несовершеннолетнюю на остановке, куда ее вечером привозил школьный автобус после уроков. По словам местных жителей, именно с ним девочку видели в последний раз.

В настоящий момент на месте ЧП работает оперативно-следственная группа. Правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и лиц, совершивших данное преступление.

По факту инцидента СК РФ возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

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