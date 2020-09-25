Врач назвала опасный для желудка «полезный» продукт

Употребление в пищу хурмы может серьезно нарушить работу желудочно-кишечного тракта и привести к проблемам с пищеварением. С таким заявлением выступила диетолог, член Союза Национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич.

С ее слов, фрукт снижает секрецию тонкого кишечника и угнетает перистальтику. Во всем виноваты танины - фенольные растительные соединения, которые в избытке присутствуют в хурме.

«Вещества характерны, в основном, для незрелых плодов. Они негативно влияют на желудок и кишечник. Поэтому не рекомендуется включать хурму в детский рацион. Особенно, если ребенок страдает запорами», - предупредила диетолог в интервью aif.ru.

Взрослым людям, у которых нет проблем с ЖКТ, повышенного сахара в крови и других хронических заболеваний и прочих противопоказаний, можно съедать от одного до трех плодов хурмы в день.