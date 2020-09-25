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Экипаж МКС изолировался в российском сегменте для поиска места утечки воздуха

Виктория Ивашечкина
23:08 25.09.2020
В ходе изоляции будут доступны российские модули «Заря», «Звезда» и «Поиск».
Экипаж МКС изолировался в российском сегменте для поиска места утечки воздуха
© Фото: pixabay

В Роскосмосе сообщили, что экипаж МКС на выходные изолировался в российском сегменте для поиска места утечки воздуха.

«Состоялось закрытие люков МКС. Экипаж изолируется в выходные на российском сегменте МКС для поиска утечки атмосферы», - сказано в сообщении госкорпорации.

Экипажу в ходе изоляции будут доступны российские модули «Заря», «Звезда» и «Поиск», а также грузовой корабль «Прогресс МС».

«Во время работы экипаж будет передавать оперативную информацию о состоянии атмосферы центрам управления полётами стран-партнеров», - сообщили в госкорпорации. Открытие люков планируется в понедельник, 28 сентября, после 11.00 мск.

Напомним, небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года, но в августе 2020 года стало известно, что ее темп возрос. Из-за утечки станция теряет примерно 220 граммов воздуха в сутки.

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