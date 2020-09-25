В стране и мире Экипаж МКС изолировался в российском сегменте для поиска места утечки воздуха Виктория Ивашечкина В ходе изоляции будут доступны российские модули «Заря», «Звезда» и «Поиск». © Фото: pixabay В Роскосмосе сообщили, что экипаж МКС на выходные изолировался в российском сегменте для поиска места утечки воздуха. «Состоялось закрытие люков МКС. Экипаж изолируется в выходные на российском сегменте МКС для поиска утечки атмосферы», - сказано в сообщении госкорпорации. Экипажу в ходе изоляции будут доступны российские модули «Заря», «Звезда» и «Поиск», а также грузовой корабль «Прогресс МС». «Во время работы экипаж будет передавать оперативную информацию о состоянии атмосферы центрам управления полётами стран-партнеров», - сообщили в госкорпорации. Открытие люков планируется в понедельник, 28 сентября, после 11.00 мск. Напомним, небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года, но в августе 2020 года стало известно, что ее темп возрос. Из-за утечки станция теряет примерно 220 граммов воздуха в сутки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика