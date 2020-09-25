СМИ назвали возможную причину крушения Ан-26 на Украине

Отказ двигателя мог стать причиной крушения самолета Ан-26 в Харьковской области. Об этом сообщает портал depo.ua со ссылкой на источник в Минобороны Украины.

«Двигатель отказал. Он (командир самолета - ред.) "в воздух" сказал. Он в эфир сказал, что какие-то проблемы с двигателем. По рации», - сказал собеседник агентства.

Трагедия произошла вечером в пятницу, 25 сентября в районе города Чугуев. На борту военно-транспортного самолета находились 28 человек: 21 курсант и семь членов экипажа.

По данным на этот час, жертвами крушения стали 22 человека, двое госпитализированы с ожогами в больницу, судьба еще четверых пока неизвестна.