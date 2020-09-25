Названо имя участника «Детского Евровидения - 2020» от России

Одиннадцатилетняя София Феськова из Санкт-Петербурга представит РФ на «Детском Евровидении». Это стало возможным после победы юной артистки в российском национальном отборе международного конкурса, в рамках которого она выступила с песней «Мой новый день».

«Победителем национального отборочного конкурса "Детское Евровидение - 2020" становится София Феськова», - объявили ведущие национального отбора после проведенного голосования.

За право представить нашу страну на конкурсе боролись 11 участников в возрасте от 9 до 14 лет. Все они являются авторами песен и музыки или, по крайне мере, принимали участие в их написании.

В прошлом году победительницей «Детского Евровидения» стала представительница Польши Виктория Габор. Вторым стал представитель Казахстана, третье место досталось Испании.