В Москве умерли 17 больных коронавирусом

Еще 17 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Москве. Таким образом, число жертв COVID-19 в российской столице достигло 5146 человек. Днем ранее сообщалось о 14 умерших.

Такие данные сегодня обнародовал оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«В Москве за прошедшие сутки скончались 17 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - сообщили в штабе.

Эпидемиологическая ситуация в мегаполисе остается напряженной, о чем ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Городские власти приняли решение вывести из резерва коечный фонд больниц и госпиталей для больных коронавирусом.

В тоже время, сообщила заместитель мэра по социальным вопросам Анастасия Ракова, столичные врачи продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

В мэрии еще раз напомнили о необходимости соблюдения санитарного режима, призвали пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями лиц не выходить без особой нужды из дома, а также носить маски и перчатки в общественных местах.