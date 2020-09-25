В Совете Федерации поддержали идею выделять для беременных места на парковках

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский готов поддержать предложение депутата ГД РФ Ивана Сухарева о выделении на паркингах специальных мест для беременных, а также многодетных семей, где есть хотя бы один ребенок до шести лет. Об этом сенатор рассказал в беседе с RT.

«Я бы поддержал эту инициативу с учетом пропорций по отношению к местам, которые уже закодированы как места для парковки машин, принадлежащих инвалидам. В целом полезно иметь такого рода некий дополнительный, социально значимый шаг для этой категории граждан», - прокомментировал Рязанский идею Сухарева.

При этом сенатор подчеркнул, что мест на парковках все равно не хватает, а раз так, то надо выбирать «правильный приоритет», к которому он отнес беременных женщин, инвалидов и многодетные семьи.

Ранее сообщалось, что в Казани прокуратура потребовала закрыть парковку для женщин возле одного из местных ТЦ. Площадка, предназначавшаяся для автомобилей представительниц слабого пола, не проработала и недели. Свое решение надзорное ведомство аргументировало обнаруженными признаками дискриминации водителей по половому признаку.