В стране и мире Разбился при посадке: в командовании ВС Украины раскрыли детали крушения Ан-26 Анна Касаткина На борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил – среди них есть погибшие и травмированные. © Видео: netipichnyi_kharkov Instagram © Фото: netipichnyi_kharkov Instagram Командование Воздушных сил ВС Украины подтвердило авиакатастрофу самолета Ан-26 в Харьковской области. Он разбился при заходе на посадку. «Сегодня вечером в Харьковской области произошла авиационная катастрофа самолета Ан-26 (б/н 76) Воздушных Сил ВС Украины. Самолет разбился при заходе на посадку», - говорится в сообщении. Уточняется, что на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил – среди них есть погибшие и травмированные. Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер, прибывший на место происшествия, на своей странице в Facebook заявил, что часть людей выжила. Ранее в Сети появились кадры с места происшествия, на которых видно, что после падения воздушного судна начался сильный пожар. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика