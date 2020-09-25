В стране и мире МВД РФ: в ходе международной спецоперации задержаны 120 торговцев поддельными лекарствами Ян Брацкий Свою продукцию мошенники продавали в Сети, заработав таким образом 14 миллионов долларов. © Фото: flickr В ходе международной спецоперации «Пангея» задержаны более 120 торговцев поддельными противовирусными лекарственными препаратами, а также контрафактными медицинскими масками. Злоумышленники реализовывали свою продукцию в Интернете. Таким образом, мошенникам удалось «заработать» 14 миллионов долларов, сообщили в МВД Российской Федерации. «В результате операции по всему миру задержано более 120 преступников. Из незаконного оборота изъяты контрафактные медицинские изделия на сумму свыше $14 млн. В их числе противовирусные препараты и защитные маски», - заявил ТАСС начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук. Спецоперация проводилась в марте этого года одновременно на территории 90 стран. В разгар пандемии коронавирусной инфекции работе полицейских придавалось особое значение. В России были проверены более четырех тысяч подозрительных сайтов и страниц в социальных сетях, выявлено более двух тысяч сайтов, занимающихся незаконной реализацией лекарств. По дынным фактам было возбуждено 87 уголовных дел. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика