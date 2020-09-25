МВД Украины: на борту рухнувшего под Харьковым самолета находились 23 человека

По информации МВД Украины, 20 человек погибли после крушения военного самолета Ан-26 под Харьковом в пятницу, 25 сентября. Двое тяжело ранены. При этом на борту, как заявили в ведомстве, находились 23 человека: 5 членов экипажа и 18 курсантов.

Ранее сообщалось, что на борту Ан-26 находились от 5 до 30 человек. При этом число погибших и пострадавших не уточнялось.

При этом информированный источник в Минобороны Украины заявлял, что на борту находилось до 5 военных.

По его сведениям, экипаж самолета состоял из офицеров. Кроме этого, в самолете было, по предварительной информации, двое курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Ранее сообщалось, что на борту рухнувшего под Харьковом Ан-26 находились курсанты. Катастрофа произошла сегодня, 25 сентября, около 20:45, вблизи города Чугуев.