В офисе президента Украины прокомментировали катастрофу Ан-26 под Харьковом

В офисе украинского лидера Владимира Зеленского подтвердили информацию о 20 погибших в результате крушения военного самолета Ан-26 под Харьковом.

«Вечером 25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку в аэропорту города Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Кроме экипажа, на борту находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил», - говорится в сообщении в соцсетях офиса украинского лидера.

Также уточняется, что во время падения самолета начался пожар. При этом 20 человек погибли, двое ранены. Предварительно, на борту было 24 человека.

«Создается государственная комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин этой катастрофы. На месте продолжаются поисково-спасательные работы», - сказано в заявлении.

Представители властей также выразили соболезнования родным и близким погибших.

Ранее сообщалось, что по информации МВД Украины, 20 человек погибли после крушения военного самолета Ан-26 под Харьковом в пятницу, 25 сентября. При этом на борту, как заявили в ведомстве, находились 23 человека: 5 членов экипажа и 18 курсантов.