Число погибших в авиакатастрофе под Харьковом возросло до 22 человек

Количество погибших в авиакатастрофе под Харьковом достигло 22 человек. Два человека выжили, судьба еще четверых неизвестна, сообщил глава областной госадминистрации Алексей Кучер в Telegram.

По предварительным данным, всего на борту было 28 человек – 21 курсант и семь офицеров.

«К сожалению, 22 человека погибли, 2 выжили (1 в критическом состоянии), судьба четырех в этот момент неизвестна. Молимся за жизнь, предоставляем неотложную помощь», - написал Кучер.

Авиакатастрофа произошла вечером 25 сентября недалеко от города Чугуева. Ан-26 с курсантами Харьковского университета Воздушных сил разбился при заходе на посадку.