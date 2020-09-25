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Ким Чен Ын извинился перед Сеулом за расстрел гражданина Южной Кореи

Виктория Ивашечкина
21:05 25.09.2020
Ранее Пхеньян объяснил данный инцидент соображениями безопасности.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Pyeongyang Press Corps globallookpress

Лидер КНДР Ким Чен Ын извинился перед Южной Кореей за гибель их соотечественника в Желтом море. В тексте послания, направленного в Сеул политиком, говорится, что Пхеньян впредь примет все меры для предотвращения подобных инцидентов.

«С огромным чувством вины думаю о том, каким сильным разочарованием этот инцидент стал для президента Мун Чжэ Ина и южнокорейских собратьев», - говорится в послании.

Сотрудник южно-корейского министерства рыболовства был застрелен, когда на катере вышел в территориальные воды Северной Кореи. Местные пограничники произвели по чиновнику по меньшей мере десять выстрелов, после чего сожгли судно. Свои действия Пхеньян тогда объяснил соображениями безопасности. Таким образом защитники рубежей якобы пытались не допустить проникновения в страну коронавирусной инфекции.

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