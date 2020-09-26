Власти Венесуэлы заявили о производстве собственных систем вооружений

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна намерена производить свои системы вооружений. По его словам, для этого создается специальный совет.

«Венесуэла, несмотря на блокаду и санкции, продолжает вооружать свои вооруженные силы, чтобы быть в готовности. Сейчас я настаиваю на том, чтобы у вооруженных сил была своя национальная промышленность» - сказал Мадуро во время торжественной церемонии в честь 15-летия оперативного стратегического командования вооруженных сил страны, передает РИА Новости.

Мадуро также дал распоряжение немедленно учредить военно-научный и технологический совет для обеспечения военной независимости и независимости в системах вооружений.