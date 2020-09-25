СМИ: на борту рухнувшего под Харьковом Ан-26 находились курсанты
Катастрофа произошла в пятницу, 25 сентября, вблизи города Чугуев.
© Видео: netipichnyi_kharkov Instagram © Фото: netipichnyi_kharkov Instagram
Под Харьковом разбился военный самолет АН-26. Уточняется, что произошло это во время учебных полетов.
Информацию об этом сразу нескольким местным СМИ подтвердил источник в Минобороны Украины.
По последним данным, на борту могли находиться курсанты. Сколько их было, пока не сообщается.
По сведениям СМИ, катастрофа произошла сегодня, 25 сентября, около 20:45, вблизи города Чугуев.
Ранее сообщалось, что украинская национальная полиция проверит информацию о крушении самолета под Харьковом.