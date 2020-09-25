Самолет в огне: опубликованы кадры с места авиакатастрофы под Харьковом

В Сети появились кадры с места крушения самолета в Харьковской области Украины. На них видно, что из-за падения лайнера начался сильный пожар.

Командование Воздушных сил страны подтвердило факт авиакатастрофы - Ан-26 разбился при заходе на посадку. На борту находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил, есть погибшие и травмированные.

Губернатор Харьковской области заявил, что часть людей при крушении выжила.