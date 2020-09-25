СМИ: под Харьковым рухнул военный самолет
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Украинская национальная полиция проверяет информацию о крушении самолета под Харьковом. Информация об этом ранее появилась в Telegram-каналах и СМИ.
В правоохранительных органах отметили, что пока такая информация не поступала.
«Мы проверяем. На место выехала следственно-оперативная группа», - сказала РИА Новости пресс-секретарь полиции Харьковской области Елена Баранник.
О падении авиалайнера у города Чугуева под Харьковом сообщили медиаресурсы, опубликована видеозапись с места происшествия.