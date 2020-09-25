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В кинотеатрах РФ запретят закрывать двери на ключ

Виктория Ивашечкина
20:31 25.09.2020
Помимо этого, зрителей будут информировать о мерах безопасности при возникновении пожара.
В кинотеатрах РФ запретят закрывать двери на ключ
© Фото: moscow-live flickr

В России с 1 января 2021 года запретят закрывать на ключ двери в кинотеатрах и других культурно-просветительских и зрелищных учреждениях во время проведения киносеансов. Об этом сказано в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. 

«В период проведения мероприятия запрещается закрывать входные двери и двери эвакуационных выходов на ключ», — говорится в новых правилах противопожарного режима.

Помимо этого, перед началом киносеанса зрителей будут информировать о мерах безопасности при возникновении пожара. Уточняется, что перед показом будет транслироваться речевое сообщение или демонстрироваться видеосюжет о порядке действий в случае возгорания и направлениях эвакуационных путей и выходов.

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