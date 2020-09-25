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Задушил из мести: что известно о резонансном убийстве ребенка в Нижегородский области

Надежда Котормус
20:22 25.09.2020
По предварительным данным, с девочкой расправился бывший сожитель ее матери.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Задержанный по подозрению в убийстве ребенка житель Нижегородской области признался, что совершил преступление из мести. Убитая девочка – дочка его бывшей сожительницы. Трагедия произошла накануне, не вернувшуюся после уроков 9-ти летнюю школьницу искали всем поселком, а поздно вечером ее тело нашли в безлюдном месте с признаками удушения. Следователи считают, что в тот день мужчина расправился не только с ребенком.

Пропажа 9-летней Леры стала трагедией для всего поселка. После сообщения об ее исчезновении и часа не прошло, как люди с фонарями заполонили улицы: отправились на поиски, не дожидаясь спасателей.

«Пришло смс-уведомление сначала о пропаже ребенка в наш деревенский чат. После этого собрались все вместе, дружно, так как детишки все с одной школы у нас», - рассказывает местная жительница по имени Виктория.

Ребенка нашли, но было слишком поздно. Известие о трагедии вызвало шок. Люди, знавшие девочку, собрались и стали требовать расправы над преступником. Их с трудом уговорили разойтись.

Школьный автобус вечером 24-го сентября прибыл как обычно, по расписанию. Местные жители рассказали, что каждый день девочку встречала ее тетя, но в этот день ребенок с остановки почему-то пошел один.

«Всегда ее встречали, непонятно, на самотек что ли пустили, якобы подумали, что уже взрослая?», - удивляется соседка семьи Надежда Бокшо.

Татьяна Леонидовна - бабушка девочки - не расстается с тонометром и телефоном. Из новостей она узнает страшные подробности. С остановки, как зафиксировала камера, Лера ушла с мужчиной. По некоторым данным, это бывший сожитель мамы ребенка. После разрыва отношений с женщиной, он не раз угрожал расправой. Мужчину задержали. В следственном комитете его подозревают сразу в двух преступлениях.

«Подозреваемый в ходе ссоры с местной жительницей избил потерпевшую и нанес ей удары молотком по голове. От полученных телесных повреждений 46-летняя женщина скончалась. В тот же день злоумышленник встретив на автобусной остановке дочь своей бывшей сожительницы, отвел 9-летнюю девочку в безлюдное место и задушил ребенка», - рассказывают в ведомстве.

Мужчина уже дает признательные показания. Решение о мере пресечения примут завтра в суде. Главной уликой может стать видео с камер наблюдения. На нем вероятно последний человек, с которым девочку видели живой. Установить его личность предстоит следователям. Как и то, что произошло после того, как они с ребенком вышли из поля зрения камер.

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