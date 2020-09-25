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«Мы не банкомат»: глава МИД Евросоюза попросил Украину не рассчитывать на благотворительность

Виктория Ивашечкина
19:53 25.09.2020
По словам Жозепа Борреля, Владимир Зеленский должен сам проводить изменения внутри страны.
«Мы не банкомат»: глава МИД Евросоюза попросил Украину не рассчитывать на благотворительность
© Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не планирует заниматься благотворительностью в отношении Киева. Его сообщение приводятся в отчете на сайте объединения. 

«Как я сказал президенту (Владимиру Зеленскому), Европейский Союз - это не благотворительная организация или банкомат», - отметил Боррель по итогам визита на Украину.

Он также подчеркнул, что Киеву необходима поддержка в реформах, так как в данный момент темпы реализации планов Зеленского значительно замедлились. По словам Борреля, помощь Украине остается в повестке ЕС. Но Зеленский, по мнению главы дипломатии, должен сам проводить изменения внутри страны.

Ранее глава украинского Минфина Серей Марченко отметил, что страна рассчитывает до конца 2020 года получить 3,5 миллиарда долларов от Международного валютного фонда по новой программе.

Ранее сообщалось, что МВФ одобрил программу поддержки Украины на пять миллиардов долларов.

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