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Под «дулом» термометра: в школе Хабаровска разгорелся конфликт из-за измерения температуры у ученика

Виктория Ивашечкина
Алексей Збарский
19:29 25.09.2020
Данное дело дошло даже до местной прокуратуры.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В одной из хабаровских школ процедура измерения температуры у детей стала поводом для настоящего скандала.

Дело в том, что некоторые родители категорически отказываются, чтобы их чадам при входе в здание учреждения проводили термометрию. Один крупный конфликт в одной из школ города попал на видео. Дело дошло даже до прокуратуры.

На записи мать одного из учеников утверждала, что у нее есть документ, который она предоставила директору школы. В нем якобы указано, что женщина против утренней термометрии. Другая мать отвечает ей, что против того, чтобы в школу приходили больные дети. И каждая на повышенных тонах доказывает свою правоту.

Руководство школы в шоке от поведения матери, которая выступала против измерения температуры своего ребенка. По словам исполняющей обязанности директора учреждения, женщина будто специально пришла в школу, чтобы поругаться. На логичные доводы со стороны руководства школы она не обращала внимания. При этом скандалистка обвинила вахтера, которая измеряла температуру детям. Мол, как человек без медицинского образования может этим заниматься.

Словесная перепалка женщин длилась около часа, в результате ребенка не пустили в школу. скажет закон. Запросы по этому делу уже переадресованы в Роспотребнадзор. Но это не всех устраивает. Противница термометрии заявляет, что данное ведомство не может заниматься этими вопросами. И все рекомендации, касающиеся термометрии, не носят обязательный характер.

Галина Яновская, начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Управления санитарного надзора Роспотребнадзора, заявляет, что санитарные правила, которые являются обязательными к исполнению в соответствии со статьей 11 ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», являются обязательными к исполнению всеми юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, то есть и родители их обязаны тоже соблюдать.

Кстати, постановление не предписывает измерять детям температуру во время утреннего фильтра именно бесконтактно и силами самой школы. И хотя в день конфликта ребенку было отказано в посещении школы, с другой семьей аналогичный вопрос решили мирно. Вторые родители измеряют температуру дома, своим термометром и ребенок приходит в школу.

Вопрос кто и как меряет температуру – для многих отказников один из основных. Его задают по всей стране. И возмущаются тем, что по сути термометрия это медицинское вмешательство, выполнять которое вправе лишь человек с профильным образованием.

В другой хабаровской школе под номером 49 учатся 1920 ребят. Измерять температуру отказались только родители двоих. Остальные их позицию не разделяют.

В 49-ой школе, где и случился скандал, до крайности дело решили не доводить - до получения ответа из прокуратуры учащийся не будет проходить утреннюю процедуру в учебном заведении, полагаясь на здравомыслие принципиальной матери.

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