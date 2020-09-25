В честь подвига павших: как прошло открытие часовни в «Долине памяти» под Петрозаводском

Памятную часовню имени святого князя Александра Невского открыли на территории мемориального комплекса «Долина героев» в Карелии. Ее возвели в честь победы солдат Красной армии в Советско-Финской и Великой отечественной войнах. Открытие часовни - часть грандиозного благотворительного проекта «Молчаливое эхо войны», который реализуется при участии Министерства обороны и Федеральной службы безопасности. Объекты, посвященные подвигу красноармейцев, появляются по всей стране.

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев вручает Валентине Леонидовне Головановой личное дело ее погибшего на войне отца. Когда отец ушел воевать, Головановой было всего три года, папу она не дождалась. Старший лейтенант Леонид Медведев, сотрудник легендарного СМЕРШа, погиб 20 июля 44-го. Долгие 76 лет семья была не в курсе обстоятельств его гибели. И только теперь, благодаря рассекреченным документам, дочь узнала, что ее отец совершил подвиг.

«Когда шел бой, капитан Дмитриев, их командир, попал под обстрел, его ранили сильно. И вот отец пытался его вынести, и шальная пуля попала прямо в голову, и он погиб», - рассказывает женщина.

Церемония открытия мемориала «неизвестному солдату» прошла рядом с карельским городом Питкяранта, это место называют «долиной героев» - в этих лесах в годы Советско-Финской войны и Великой Отечественной шли самые ожесточенные бои. В братских могилах - останки более 20 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Многие из них до сих пор неизвестны. До этого дня помолиться за них было негде.

Теперь здесь стоит храм из белого мрамора - часовня в честь святого благоверного князя Александра Невского, в память о всех воинах, погибших на карельской земле. Эта часовня-памятник в Карелии стала 12-й по счету. Они установлены по всей России - от Хабаровска до Калининграда и от Североморска до Севастополя.

Часовни возводят в рамках проекта «Молчаливое эхо войны» при поддержке Федеральной службы безопасности и Министерства обороны - по инициативе общественной организации ветеранов военной контрразведки.

«Солдаты, пограничники, сотрудники военной контрразведки плечом к плечу двигались, действовали для того, чтобы достичь победы. Сегодня мы отдаем дань памяти тем, благодаря которым мы живы, благодаря которым мы стоим на страже отечества, спасибо им, вечная им память!», - говорит на открытии руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ РФ Николай Юрьев.

Ведущей церемония открытия и освящения мемориальной часовни стала тележурналист Ольга Белова - автор программы «Главное» на телеканале «Звезда».

«Мой дедушка Васин Виктор Павлович в годы войны был сотрудником СМЕРША, военной контрразведки. Многого он не рассказывал о своей работе, но я его прекрасно помню, и какие-то детали, документы у нас в семье сохранились. Поэтому участие в сегодняшней церемонии для меня - это еще и моя личная дань памяти моему дедушке», - делится она.

На холодный белый мрамор кладут цветы. От Валентины Леонидовны, чей отец погиб неподалеку от этого места, букет красных роз. Теперь у нее, как и у потомков всех, кто навсегда остался в этих карельских лесах, кто пал за Родину, приближая победу, есть свое место памяти.