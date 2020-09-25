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В ВОЗ посоветовали не принимать излишние витамины в период пандемии

Виктория Ивашечкина
18:35 25.09.2020
По словам Мелиты Вуйнович, по вопросам здоровья необходимо регулярно консультироваться со своими лечащим врачом.
В ВОЗ посоветовали не принимать излишние витамины в период пандемии
© Фото: Michal Jarmoluk, Pixabay

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович посоветовала придерживаться сбалансированного питания и не употреблять какие-либо витамины в больших количествах.

«Сбалансированное питание и хорошее употребление витаминов из фруктов и овощей важны, чтобы наша слизистая могла бороться с различными вирусами. Но надо быть осторожными с очень высокими дозами витаминов», - сказала Вуйнович во время прямого эфира в рамках всероссийской акции «Неделя здоровья», передает ТАСС.

Она тоже рекомендовала каждому человеку советоваться со своим лечащим врачом, поскольку высокое количество витаминов может вызвать разные неблагоприятные проявления.

Вуйнович также подчеркнула необходимость сбалансированного питания, включающего в себя «пять порций разных овощей и двух порций разных фруктов» для ежедневного употребления. При этом порция должна измеряться размером ладони человека.

Вуйнович отметила, что если у человека наблюдается какое-то заболевание, то именно врач должен рекомендовать употребление необходимых дополнительных микроэлементов.

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