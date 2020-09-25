Собянин сообщил о переводе на удаленную работу 30% сотрудников мэрии

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с понедельника, 28 сентября, 30% сотрудников мэрии перейдут на дистанционный режим работы.

Политик объяснил, почему он призвал руководителей крупнейших предприятий и организаций разрешить части сотрудников работать из дома.

«Весной этого года переход на удаленку помог значительно снизить число пассажиров в общественном транспорте. Мы замедлили распространение коронавируса и спасли тысячи жизней», - написал Собянин в своем блоге.

Ранее мэр Москвы отметил, что эпидемиологическая ситуация в столице усложняется. Он попросил более пяти тысяч московских компаний перевести сотрудников на удаленную работу без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей.

Пожилым людям и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовали по возможности взять больничный или отпуск и выходить на улицу только в случае крайней необходимости.