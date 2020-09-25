Задержан второй подозреваемый в нападении на людей у здания Charlie Hebdo в Париже
В результате происшествия по меньшей мере четыре человека получили ранения.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: XinHua, Globallookpress
В Париже полицейским удалось задержать второго подозреваемого в нападении на людей возле здания бывшей редакции журнала Charlie Hebdo.
Напомним, средь бела дня двое мужчин, вооруженных ножами, атаковали прохожих. В результате происшествия по меньшей мере четыре человека получили ранения. Двое из них в тяжелом состоянии. Первого нападавшего задержали почти сразу.
Расследованием занимается антитеррористическая прокуратура Парижа. Незадолго до нападения издание получило угрозы из-за публикации новых карикатур на пророка Мухаммеда.