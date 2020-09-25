Ученые получили новые снимки гигантской черной дыры

Ученые проекта Event Horizon Telescope получили новые снимки гигантской черной дыры M87*. Они стали доказательством того, что кольцо плазмы вокруг объекта, который запечатлели в 2019 году, вращается и испытывает турбулентные изменения.

M87* расположена в 55 миллионах световых лет от Земли. Наблюдения за ней проводились в 2009-2012 годах, когда еще не было собрано данных, достаточных для получения изображения. После публикации снимка провели обработку, показавшую, что кольцо плазмы меняло свою яркость, а сама тень черной дыры в центре кольца не изменялась в размерах, что подтверждает природу объекта.

Кольцо состоит из пыли и газа, которые кружатся и попадают в черную дыру в составе аккреционного диска. Неравномерная яркость же является следствием эффекта Допплера, предсказанным теорией относительности Эйнштейна: та часть диска, которая движется в направлении наблюдателя, кажется ярче, а которая удаляется - тусклее. Но тот факт, что яркая часть перемещается в кольце, указывает на турбулентность потока, говорится в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal.

По словам ученых, не все теоретические модели аккреции допускают такое сильное колебание - явление могло быть вызвано влиянием магнитного поля или несовпадением между моментом импульса черной дыры и потоком аккреции. Дальнейшие наблюдения позволят получить более подробные изображения черной дыры, пишет Lenta.ru.