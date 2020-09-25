Правительство одобрило законопроект об увеличении МРОТ с 2021 года

Российское правительство одобрило законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) со следующего года.

Также документом, который будет внесен в Госдуму в ближайшее время, предусматривается изменение прожиточного минимума. Ранее Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 792. В настоящее время минимальный размер оплаты труда равен 12 130 рублям.

После принятия закона увеличение затронет почти четыре миллиона человек. Отмечается, что с 2021 года минимальный размер оплаты труда будет составлять 42% от медианной заработной платы (это зарплата половины россиян, работающих на крупных и средних предприятиях).