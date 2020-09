Дэниел Рэдклифф назвал условие для продолжения съемок в Гарри Поттере

Актер Дэниел Рэдклифф, известный по роли юного волшебника Гарри Поттера в одноименной франшизе, завил о готовности сняться в продолжении, но при одном условии.

По информации We got this covered, Рэдклифф не намерен участвовать в проекте вместе с писательницей Джоан Роулинг, чьи произведения и легли в основу знаменитых фильмов о школе волшебства.

Такое решение актер объяснил неоднозначными, по его мнению, высказываниями писательницы о трансгендерах, транссексуалах и представителях других меньшинств.

Роулинг подверглась резкой критике в июне, после того, как разместила в Twitter публикацию, в которой поделилась статьей, где обсуждали «людей с менструацией». В шуточной форме она предложила вспомнить привычное слово «женщина».

После этого от писательницы отвернулись многие знаменитости, включая некоторых актеров сериала и представители фанатского движения.