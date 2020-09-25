Власти Москвы выводят из резерва койки для COVID-пациентов

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что власти столицы выводят из резерва койки, предназначенные для больных коронавирусом.

«В Москве наблюдается общемировая тенденция: рост числа случаев заболеваний и одновременно с этим рост числа ежедневных госпитализаций», - заявила Ракова.

По ее словам, власти активно работают над обеспечением постоянного наличия достаточного объема коечного фонда. Для этого начинается введение резервных коек, которые были законсервированы и зарезервированы специально под инфекции.

В то же время, по словам Раковой, московские больницы продолжат оказывать плановую и экстренную помощь в полном объеме, передает РИА Новости.

Напомним, за последние сутки в Москве Оперштаб выявил 1560 новых случаев коронавируса. Это является максимальным показателем с середины июня. Число госпитализированных, по данным столичных властей, за последнюю неделю выросло на 30%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о мерах для ограничения роста числа заболевших COVID-19 в Москве. Он напомнил о важности ношения масок и перчаток в транспорте и других общественных местах и выразил надежду, что столице удастся избежать жестких ограничений из-за коронавируса