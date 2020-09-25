Собянин рассказал о планах по вакцинации от COVID-19 в Москве

Власти Москвы планируют наращивать объемы вакцинации от коронавируса и прививать группы риска. Такое заявление сделал столичный мэр Сергей Собянин.

«Дальше будем наращивать объемы и прививать другие группы риска. Эти разговоры о том, надо ли прививаться или не надо прививаться ... у нас вариантов два - либо мы привьемся, либо мы можем находиться в постоянном риске заболеть», - объяснил градоначальник в эфире «Россия 1».

Ранее Собянин заявил, что в Москве наблюдается серьезный рост госпитализаций людей с коронавирусом. По его словам, это говорит о том, что ситуация в городе усложняется.

По данным оперштаба, в Москве за последние сутки было зафиксировано 1050 новых случаев заражения. Также сообщается о росте госпитализаций пациентов с COVID-19 - в течение последней недели этот показатель вырос примерно на 30%.