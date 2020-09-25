Крыса-сапер получила британскую военную награду

Хомяковая крыса по кличке Магава удостоилась медали Марии Дикин, высшей награды Великобритании для животных, учрежденной в 1943 году основательницей благотворительной ветеринарной организации PDSA. В наградном листе крысы сообщается, что медаль была вручена за проявленную храбрость и преданность делу, спасающему жизни людей.

Благодаря Магаве в Камбодже было обнаружено 39 мин и 28 неразорвавшихся снарядов. Таким образом, крыса-сапер помогла расчистить от оружия 14 тыс. кв. м. Это важное задание грызун выполнял в течение нескольких лет после дрессировки в лагере бельгийской благотворительной организации AРОРО в Танзании, где за 20 лет там была подготовлена почти 1 тыс. грызунов-саперов.

Исполнительный директор AРОРО Кристофер Кокс заявил, что вручение медали - большая честь для всех, особенно для дрессировщиков, которые с раннего утра тренируют этих грызунов. Также Кокс подчеркнул, что такие события обращают внимание на проблему мин, которые все еще представляют опасность для людей многих стран мира, передает РИА Новости.

По данным ООН, земная поверхность хранит в себе по различным оценкам от ста до ста двадцати миллионов единиц различных видов мин, которые так и остались не дезактивированными с прошедших военных конфликтов. Согласно той же статистике, каждый месяц от мин гибнет или получает ранения от 500 до 800 человек в мире, при чем каждый третий пострадавший — ребенок.

По заявлению генерального директора PDSA Йэна Маклафлина, работу, проделанную грызуном, стоит считать уникальной и действительно важной для спасения человеческих жизней.

Напомним, что с 1943 по 1949 год британскую военную награду получали животные, которые помогали людям во время Второй мировой войны. На данный момент почетную медаль получили 32 собаки, 32 почтовых голубя, четыре лошади и один кот. Магава стала первым грызуном, получившим эту награду.