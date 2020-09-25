Роспотребнадзор назвал пять правил для сохранения здоровья во время пандемии

В Роспотребнадзоре озвучили пять основных правил для сохранения здоровья в период пандемии. Ученые советуют мыть руки и дезинфицировать поверхности, соблюдать социальную дистанцию, вести здоровый образ жизни, носить маски и обращаться к врачу при первых симптомах ОРВИ.

«Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства. Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По словам ученых, очень важно соблюдать социальную дистанцию, потому что вирусы передаются от больного человека к здоровому на расстоянии 1,5 метра.

В ведомстве напомнили о ведении здорового образа жизни, так как он повышает сопротивляемость организма к инфекции. Также при пандемии необходимо защищать органы дыхания с помощью масок, особенно при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте.

Кроме того, при симптомах ОРВИ эксперты советуют оставаться дома и обращаться к врачу.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, как правильно выбрать медицинскую маску.