В НИЦ Гамалеи назвали причины роста заболеваемости COVID-19

Основными причинами увеличения количества заболевших коронавирусом в России являются дефицит витамина D, транспортный трафик, а также большая восприимчивость организма к инфекциям в осенний период. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По сообщению оперштаба, ежедневное число госпитализированных с коронавирусом в столице за последнюю неделю возросло примерно на 30%. За минувшие сутки в Москве выявлено 1 560 заболевших, в целом по стране - 7 212.

Напомним, что сегодня Сергей Собянин объявил о мерах для ограничения роста числа заболевших COVID-19 в Москве. Несмотря на увеличение количества заразившихся москвичей, в оперштабе заявили, что ситуация с COVID-19 в столице соответствует мировому тренду.