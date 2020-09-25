Путин предложил США обменяться гарантиями невмешательства

Владимир Путин заявил, что России и США необходимы гарантии невмешательства во внутренние дела друг друга. Об этом говорится в заявлении по российско-американскому сотрудничеству в сфере международной информационной безопасности, текст которого опубликован в пятницу, 25 сентября, на сайте Кремля.

«Во взаимоприемлемой форме обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием ИКТ и высокотехнологичных методов», - говорится в заявлении Владимира Путина.

Российский лидер считает, что необходимо восстановить полномасштабный двусторонний и регулярный диалог двух стран в сфере обеспечения международной информационной безопасности.