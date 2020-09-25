Путин: РФ призывает США начать диалог по международной информбезопасности.

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости восстановить диалог России и США в сфере обеспечения международной информационной безопасности. Об этом говорится в заявлении по российско-американскому сотрудничеству в сфере международной информационной безопасности, текст которого опубликован в пятницу, 25 сентября, на сайте Кремля.

«Восстановить полномасштабный двусторонний регулярный межведомственный диалог по ключевым вопросам обеспечения международной информационной безопасности на высоком уровне», - говорится в заявлении.

Российский лидер также предложил непрерывно поддерживать эффективную работу каналов связи между компетентными ведомствами двух стран по линии центров по уменьшению ядерной опасности, групп оперативного реагирования на компьютерные инциденты и должностных лиц высокого уровня, которые курируют проблематику международной информационной безопасности.

Президент РФ предложил России и США обменяться «гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием ИКТ и высокотехнологичных методов».