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США выдадут Германии бывшего надзирателя концлагеря

Анна Назайкина
13:27 25.09.2020
Экс-охранник концлагерей Карл Бергер, живущий в США с 1959 года, будет выслан в Германию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

94-летний Карл Бергер будет выслан в Германию по обвинению в пособничестве убийству 70 узников концлагеря Нойенгамме. Бергер проживает в Соединенных Штатах более 60 лет с 1959 года.

Из немецких архивов известно, что в марте 1945 года Бергер сопровождал марш смерти из Меппена в Нойенгамме, вследствие чего погибли 70 заключенных. По данным немецкой радиостанции Deutsche Welle, Бергер работал надзирателем добровольно и никогда не просил освободить его от этой должности.

The Times сообщает, что Бергер до сих пор получает немецкую пенсию, так как по окончании Второй мировой войны работал госслужащим.
Преступное прошлое бывшего надзирателя стало известным благодаря деятельности созданного в 1979 году комитета по преследованию оказавшихся в Америке нацистов и их сообщников. Вследствие активной работы комитета из страны уже были высланы 67 нацистских преступников. Прокуратура Мемфиса сообщает, что Бергер «был частью репрессивной машины СС, которая содержала людей в чудовищных условиях в концентрационных лагерях».

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