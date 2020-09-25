В Общественной палате оценили инициативу по изменению правил поверки счетчиков

Изменения правил поверки бытовых счетчиков и отказ от бумажных бланков являются приметой времени и следствием развития технологий. Таким мнением поделился первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественному контролю Артем Кирьянов.

Теперь бумажные бланки будут выдаваться собственнику только по его запросу, а вся информация будет заноситься в электронный реестр Росстандарта.

«Конечно, прогресс идет, идет достаточно быстро, в том числе касаясь сферы ЖКХ. И в этом смысле совершенно очевидно, что в ближайшее время мы откажемся от всех форматов, связанных с бумажными носителями, потому что это и неудобно, и дорого, и бессмысленно», - приводит RT слова Кирьянова.

Современные счетчики, отметил он, и вовсе способны самостоятельно передавать данные в режиме онлайн.

«Сегодня идет речь о том, чтобы все новостройки оснащались такого типа счетчиками. Соответственно, в целом концепцию надо поддержать, но единственное, что важно, чтобы людям вовремя сообщали о том, что меняются, что называется, правила игры, меняются конкретные условия по ситуации со счётчиками», - заключил первый зампред комиссии Общественной палаты России.

Ранее инициативу оценили в Росстандарте. Глава ведомства рекомендовал россиянам не затягивать с поверкой счетчиков и запланировать ее на начало 2021 года. Перед этим стоит проверить, имеется ли у поверителя допуск к проведению работ и вся необходимая документация.