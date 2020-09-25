В Кремле заявили, что непризнание Лукашенко рядом европейских стран противоречит международному праву

Непризнание Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии рядом европейских стран является косвенным вмешательством в дела республики и противоречит нормам международного права. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эти решения, безусловно, не способствуют развитию диалога и по сути являются косвенным вмешательством во внутренние дела. Такие решения однозначно будут тормозить и затруднять ведение диалога этих государств с Белоруссией», - сказал представитель Путина.

Песков добавил, что в Кремле не приветствуют позицию ряда европейских государств, но отметил, что это никак не повлияет на отношения России и Белоруссии.

Напомним, что несколько глав европейских стран не признали президентом Белоруссии Александра Лукашенко, который, по данным ЦИК, получил на выборах 80,1% голосов избирателей.

В среду, 23 сентября, в Минске состоялась инаугурация президента, которую также осудили некоторые страны.