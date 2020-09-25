В Кремле прокомментировали возможность введения более серьезных ограничительных мер из-за коронавируса

На сегодняшний день вопрос о введении в России более серьезных ограничительных мер из-за коронавируса не поднимается. Рост цифр по заболеваемости должен стать поводом для более внимательного отношения к себе и своим близким. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Насколько мне известно, в настоящий момент об этом речи не идет. Безусловно, рост цифр, конечно, является поводом для нас всех быть гораздо более аккуратнее и больше заботиться о себе и своих близких», - сказал Песков.

Накануне Владимир Путин на встрече с губернаторами попросил их, чтобы диалог с гражданами по ограничительным мерам из-за коронавируса не приобретал жестких форм.

Президент России также напомнил, что в других странах вводятся жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса. В России ситуация лучше, но только благодаря принятым мерам.