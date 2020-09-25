В доме Пабло Эскобара нашли тайник с миллионами сгнивших долларов

В доме крупнейшего в мире наркобарона Пабло Эксобара обнаружили тайник с 18 миллионами сгнивших долларов. По данным издания Red+, деньги пролежали в колумбийской резиденции Медельине около 30 лет.

Кроме валюты, также были найдены пишущая машинка, золотая ручка и часы Rolex, небольшие слитки золота, мобильные телефон, фотоаппарат и патроны.

«Сумка была достаточно большая, и запах впечатляющий, в сто раз хуже мертвечины», — рассказал старший племянник наркоторговца Николас Эскобар.

Информацию о находке опроверг родной брат Пабло. Он заявил, что давно живет в этом доме и никаких тайников там нет, а видео с чемоданом сфабриковано.

Пабло Эскобар был убит полицейскими в Колумбии в ходе спецоперации в 1993 году. В 1980-х он являлся самым разыскиваемым наркоторговцем в США и считался богатейшим человеком в мире.