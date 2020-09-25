Глава Минздрава рассказал о пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19

Более 3,5 тысяч добровольцев уже получили вакцину от коронавируса «Спутник V» в рамках пострегистрационных исследований. Испытания проходят в штатном режиме. Об этом заявил в пятницу, 25 сентября, министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время посещения Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова.

«Сегодня продолжаются клинические пострегистрационные исследования, более 3,5 тысяч пациентов получили вакцину. Все идет в штатном режиме», - заявил глава Минздрава РФ.

Накануне стало известно, что НИЦ имени Гамалеи запустил клинические испытания вакцины «Спутник V» на людях, входящих в группы риска, в том числе и на пожилых. Первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V» была разработана Минобороны РФ совместно с Институтом имени Гамалеи.