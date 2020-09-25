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В СК заявили о еще одной жертве подозреваемого в убийстве девочки в Нижегородской области

Иван Линдеманн
12:00 25.09.2020
По данным следствия, перед этим он убил мать ребенка, ударив ее молотком по голове.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

Мужчина, который был задержан по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Нижегородской области, ранее убил женщину, ударив ее молотком по голове. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

«По версии следствия, днем 24 сентября в доме по улице Державина в городе Бор подозреваемый в ходе ссоры с местной жительницей избил потерпевшую и нанес ей удары молотком по голове. От полученных телесных повреждений 46-летняя женщина скончалась», - сказано в сообщении.

В СК утверждают, что в тот же день мужчина встретил на автобусной остановке дочь бывшей сожительницы, отвел ее в безлюдное место и задушил.

Отмечается, что погибшая девочка знала подозреваемого, так как ранее он сожительствовал с ее матерью. Следователи сообщили, что за несколько месяцев до трагедии женщина прекратила эти отношения.

Тело ребенка было обнаружено вечером в четверг, 24 сентября, в кустах рядом с автобусной остановкой в поселке Неклюдово. Подозреваемый в убийстве девочки был задержан в пятницу, 25 сентября.

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